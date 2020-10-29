Otelde odasına girdiği kadını izleyen adam hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İddianamede "Şüphelinin yaşanan olaylarda kasıtlı davrandığı kanaatine varılmıştır. Kişinin rızası olmadan otel odasına girmenin konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturduğu, şüphelinin gece vakti müştekinin odasına girip onu seyretmesi sonrasında ayakkabılarını ve ceketini çıkartması eylemleri ve odadan çıkmamak için ısrarcı olması eylemleri birlikte düşünüldüğünde, şüphelinin cinsel saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçunu ve cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

GÖREVLİYE TAKİPSİZLİK

Şüpheli Muhammed Seyit S. ise ifadesinde, alkollü olduğu için hiç bir şey hatırlamadığını iddia etti. Savcılık, oteldeki resepsiyon görevlisi Onur K. hakkında ise kamu görevlisi olmadığı için takipsizlik kararı verdi. Kararda, genç kadının otel görevlisi hakkında tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.