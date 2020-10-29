Gaziantep'te, apartmanlardan 2 bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden kimliği belirlenerek, yakalandı.

Merveşehir Mahallesi'nde, apartmanlardan farklı günlerde 2 bisiklet çalındı. Bisikletleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların olduğu apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda bisikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını saptayan polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.