



"BU KOKUYA BAYILIYORUM"

Esenyurt turu atan grup daha sonra bir cadde üzerinde durarak lastik yakarak, bir süre yolu trafiğe kapadı. Bu sırada asker adayı genç, "Bu kokuya bayılıyorum" demesi pes dedirtti. Sosyal mesafenin hiçe sayan grup daha sonra asker adayını havaya atarak, "En büyük asker bizim asker" sloganları attı. Grup içindeki kişilerin birçoğunda ise maske olmadığını gözlerden kaçmadı. Yaşanan olaylar ise kameraya saniye saniye yansıdı.