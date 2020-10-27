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    • Yaşam
    • 27.10.2020 12:05
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    • 27.10.2020 12:23
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    Şile'deki sı saniye saniye kamerada

    'nde sürüş yaparken keskin virajda devrilen in sürücüsü ayağa kalkıp motosikletinin peşinden koştu. O anlar diğer motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansırken da kimse yaralanmadı.

    DHA
    Motosiklet kazası saniye saniye kamerada

    Şile'de kaza yapıp devrilen motosikletin sürücüsü düştükten sonra ayağa kalkarak sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

    O anlar diğer motosiklet sürücülerinin kask kamerasına yansıdı.

    VİRAJDA KAYDI VE DÜŞTÜ
    Kaza geçtiğimiz gün meydana geldi.

    Motosikletli arkadaş gurubu Şile Bozhane Köyü'nde sürüş yaparken keskin virajda lastiği kayan motosikletin sürücüsü Gündüz Gezen devrilen motosikletten düştü.

    MOTOSİKLETİN PEŞİNDEN KOŞTU
    Düştükten sonra anında ayağa kalkan sürücü yerde sürüklenen motosikletin peşinden koştu.

    Motosiklet sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza anı önde ve arkada bulunan diğer motosikletlilerin kamerasına yansıdı.
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