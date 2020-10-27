Günlük burç yorumları – 27 Ekim 2020 Salı



OĞLAK: ÇEVRENİZLE ilgili değişimler söz konusu.

Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün.

Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.



KOVA: PARTNERİNİZİN sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Her an kendinizi mutlu edecek işler buluyorsunuz. Fakat sizi takip etmekte zorlanıyorlar.



BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin size yaklaşımları gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları da birlikte getirecek. Arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle ön plana çıkıyorsunuz