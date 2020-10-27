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    • 27.10.2020 08:43
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    Günlük burç yorumları – 27 Ekim 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Ekim 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Ay – Mars karesi; 21 Ocak 1959'da Satürn Oğlak döngüsünde kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünyada eş zamanlı bir şekilde eleştirilere maruz kalabilir. Büyük şirketlerin insan kaynakları politikalarındaki değişimleri de işaret ediyor bu kare…

    KOÇ: İŞİNİZİ severek yapıyorsunuz Kendinizi ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



    BOĞA: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenin. Kazançlarınızda; istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecek. Yaratıcı ve paylaşımcı olmanız takdirle izleniyor.


    İKİZLER: İÇTEN içe huzursuz olduğunuz ve giderek kafanızda yoğunlaşan konularla ilgili olarak, iletişimde bulunacağınız bazı yerlerden alacağınız pozitif etkiler ve yapacağınız görüşmeleri, sizi rahatlatacak.

    YENGEÇ: BUGÜN derin görüşler içindesiniz. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Ödün vermez yapınızın altında gizli olan insancıllığınız, sevgiyi beraberinde getiriyor.


    ASLAN: ÇEŞİTLİ kaynakları araştırarak size en uygun olan çalışmayı, bulmaya çalışıyorsunuz.
    Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz.

    BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
    Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir.

    TERAZİ: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere açıksınız. Hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.



    AKREP: DAVRANIŞ belirsizliklerine neden olan duygu ve düşünceler içinde olabilirsiniz.
    Bir tarafınız, konuları pratik sonuçları ile değerlendiriyor. İş harici projelerinize çok fazla zaman ayırmanız yanlış.



    YAY: İSTEKLERİNİZİ gerçekleştirmek için kendinizi enerjik hissedecek ve iletişime gireceğiniz çevreler içerisinde bulunacaksınız.
    Harcamalarınızı denetlemek zorundasınız. İsteklerinizde aşırılık gözleniyor.


    OĞLAK: ÇEVRENİZLE ilgili değişimler söz konusu.
    Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün.
    Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.

    KOVA: PARTNERİNİZİN sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Her an kendinizi mutlu edecek işler buluyorsunuz. Fakat sizi takip etmekte zorlanıyorlar.

    BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin size yaklaşımları gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları da birlikte getirecek. Arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle ön plana çıkıyorsunuz
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