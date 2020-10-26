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    • Yaşam
    • 26.10.2020 10:58
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    • 26.10.2020 11:02
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    'ın Hafik ilçesinde yaşanan kuraklık sular altında kalan caminin sine bakarak ölçülüyor

    'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat ve kısa sürede su toplamaya başladı. Baraj sularının altında kalan Pusat köyü ise başka bir yere taşındı. Köylüler ise su altında kalan eski caminin sine bakarak kuraklığın büyüklüğünü gösterdi.

    İHA
    Kuraklığın boyutunu oraya bakarak ölçüyorlar

    Sivas'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı 6 ay gibi kısa bir sürede su topladı.

    BARAJIN SUYU ÇEKİLDİ
    Suyla dolan barajın bulunduğu alandaki Pusat köyü ise başka bir alana taşındı. Köyün barajın üst kısmına taşınmasıyla eski köy hiç bozulmadan aynı yerinde bırakıldı. Kısa sürede suyla dolan baraj eski köyü görünmez hale getirdi. Bu yıl yapılan sulamayla barajın suyu oldukça çekildi.

    KÖYLÜLER MİNAREYE BAKARAK SU SEVİYESİNİ ÖLÇÜYOR
    Her yıl caminin minaresinin biraz daha ortaya çıkması yaşanan kuraklığı ortaya koydu. Köy sakinleri minareye bakarak su seviyesindeki düşüşü ölçüyor.

    Kemal Emek, barajda oluşan görüntünün ilginç olduğunu ifade ederek, "Buraya bazen pikniğe geliyoruz. Burasıda Pusat köyü. Zamanın Pusat köyü barajın altındaymış. Sular dolunca köy barajın altında kaldı.

    Caminin minaresi sular çekilince açığa çıkıyor güzel görüntü oluşuyor. Pusat köyünü de tepeye taşımışlar. Şimdiki Pusat köyü tepede. Güzel bir manzarası var. Görüntü güzel ilginç" dedi.
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    Haberler Yaşam Sivas'ın Hafik ilçesinde yaşanan kuraklık sular altında kalan caminin minaresine bakarak ölçülüyor