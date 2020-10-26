BARAJIN SUYU ÇEKİLDİ

Suyla dolan barajın bulunduğu alandaki Pusat köyü ise başka bir alana taşındı. Köyün barajın üst kısmına taşınmasıyla eski köy hiç bozulmadan aynı yerinde bırakıldı. Kısa sürede suyla dolan baraj eski köyü görünmez hale getirdi. Bu yıl yapılan sulamayla barajın suyu oldukça çekildi.