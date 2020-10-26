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    • Yaşam
    • 26.10.2020 Gazete
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    'da su alarmı

    'un su ihtiyacının büyük bir bölümünü sağlayan 'deki ile barajları kurudu. Kazandere'nin doluluk oranı, 3.97'ye, Pabuçdere'ninki ise 8.24'e düştü.

    Su alarmı
    'un su ihtiyacının büyük bir bölümünü sağlayan 'deki ile barajları kurudu. Kazandere'nin doluluk oranı, 3.97'ye, Pabuçdere'ninki ise 8.24'e düştü.

    Aksicim Mahallesi Muhtarı Suat Aydın, çocukluğundan bu yana böyle bir kuraklık görmediğini söyledi. İSKİ verilerinde ise İstanbul'a su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranı ise 31.40 olarak belirtildi.

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