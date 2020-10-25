Tıpatıp başarı!

Konya'da Mustafa ve Sema Poçan çiftinin ikiz çocukları Büşra ve Berna, bu yıl girdikleri YKS'den yüksek puan aldı. Berna Poçan Türkiye sıralamasına 2 bin 428'inci olurken, Büşra Poçan ise 5 bin 800'üncü oldu. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen Poçan kardeşler, hayalleri olan tıp fakültesini tercih etti. Ailelerinden de ayrılmak istemeyen ikizler, ilk sıradan tercih ettikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Genç kızlar, süreç boyunca birbirlerine hep güç verdiklerini belirtti.

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