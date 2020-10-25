Merkür Güneş'in kalbinden geçerken burçlarda neler oluyor? Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2020 Pazar

Astrogündem: Güneş, Merkür'ün kalbinden geçecek. Bu geçiş sağlık alanındaki gelişmeleri işaret ediyor. Dünya genelinde aşı çalışmaları hakkında kamuoyuna net veriler aktarılabilir. 1 Kasım 1993 kuruluşlu ve Akrep burcu olan Avrupa Birliği tarım ilaçlama konusunda dünyayı ikiye bölebilir.
KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan konuları fazla düşünmeyin.Fikirlerin konusunda sabitleşmen ve sivrilmelerinle çevrendekilerin kalbini kırmana neden olabilir. Günü evinde ve yalnız değerlendirmek isteyebilirsin.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerin ansızın gündeme gelmesiyle, bazı kararları hızlıca alma gerekebilir. Aileni merkezine alıyorsun.
İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için bağlantılar kuracaksınız. Önyargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor. Yaşam alanında yapacak olduğun değişiklikle, kendini içinde bulunduğun yorgunluktan çekip çıkarmak isteyebilirsin.
YENGEÇ: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz. Sakin bir günün hayalini kurmuşken beklemediğin bir yoğunluğun içinde bulabilirsin kendini. Yaptığın planlar birbirine dolanabilir, kime ne söz verdiğini unutabilirsin.
ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularda fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Yoğun bir gündemle güne başlıyorsun. Planlarının iptal olması ve aksilikler üst üste gelmesiyle ilgili kendini eleştirebilirsin.
BAŞAK: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleğinize derinden bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor. Müzik zevkini genişletmek için yeni şeyler dinlemek üzere, müzik listeni yenileyeceksin. Geçmişinden gelen konuları bir kenara bırakmak istiyorsun.
TERAZİ: Çevrenizdeki olayların sağlayacağı fırsatların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız. Arkadaşlarına uzun zamandır vakit ayırmadığını fark edip, onlarla plan yapmak üzere iletişime geçebilirsin. Dolabını yenilemek istiyorsun.
AKREP: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalabilirsiniz. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz. Unutmaman gereken özel bir günü telafi etmek için bir akşam yemeği organize etmek isteyebilirsin. Sorunlara hızlı çözüm üretmeye çalışıyorsun.
YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmalısınız. Partnerin ile aranda çıkacak problemler istemediğin noktalara evirilebilir. Gönlünü almak için keyifli bir akşam planlayabilirsin.
OĞLAK: Duygusal ihtiyaçlarınız artıyor. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. İnsanlarla kurduğun iletişimde, dikkat etmen gereken bir gün. Sır olarak verdiğin konular iki kişi arasında kalmayabilir.
KOVA: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsait olmanıza rağmen, konu mantık olduğunda kafanız işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda dostlarınızın size vereceği desteklerin önemli olduğunu farkındasınız. Hobilerine zaman ayırıp yalnız kalmak istediğin bir plan yapıyorsun. Eğitim hayatı devam eden bir Kova burcuysan, sevineceğin haberler alabilirsin.
BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Duygu durumundaki kontrolsüzlük en çok aileni etkileyebilir. Kardeşlerinle incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden tartışmalar yaşayabilirsin.
MERKÜR GÜNEŞ'İN KALBİNDEN GEÇİYOR
Güneş'in su burcuna olan ziyareti daha tazeyken iletişim gezegeni ile kavuşması beklenmedik zamanların habercisi niteliğinde olabilir. Sağlam temeller üzerine planlar ve istikrar ile ilgili yoğun süreçlere giriş yapıyoruz.
Güneş ve Merkür'ün Şakası Yok
Sakin bir yıl gibi başlayan 2020 yılı önemli kırılmaları ile en unutulmaz yıllar arasına girmeyi başardı. Bu sıkışmalarla dolu yılın etkilerini ise halen görüyoruz. Gökyüzü transitleri 2020 yılının zor süreçleri de beraberinde getireceğinin işaretlerini vermişti. Bu da demektir ki Güneş'in Merkür ile olan kavuşumunun şakası yok. Kendi potansiyelimizi de aştığımız bir döngüye giriyoruz.
Eksik Gördüğümüz Yerlere Yoğunlaşıyoruz
Yaşantımızda eksik gördüğümüz alanlara yöneleceğimizi ve buraları değiştirmek için yoğun bir çaba vereceğimizi işaret eden Güneş – Merkür kavuşumu aslında odak noktamızı bambaşka yerlere çevirmemizi sağlayabilir. Daha önce duymadığımız şeyleri duyacağımız bir kavuşumdan geçerken hangi konuda ne yapmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. İlerlemek istediğimiz yolu bir nevi kendimiz açacağız. Geleceğimizi planlarken yaşanabilecek aksilikleri ise atalet göstermeden aşmak isteyeceğiz. Güneş ve Merkür Kavuşumu bizlere;
Çektiğimiz güçlükleri
Geride bırakmak için emek verdiğimiz maddi zorlukları
Kariyer tercihi yaparken dikkatli olmayı
Ve en önemlisi ise hayatımızın kırılmalarını nasıl yönetmemiz gerektiğini bizlere hatırlatacak.
Görünmez Bir Baskı Hissedebiliriz
Zihinsel ve fiziksel anlamda yol kat etmek isterken çevremizdeki baskı havasını solumak şaşırtıcı olmayacak. İletişim gezegeni Merkür, Güneş ile kavuşurken aslında söylememiz gereken cümleleri tam yeri ve tam zamanında söylememiz gerektiği gerçeği ile bizi baş başa bırakacak. Önceliklerini erteleyenler ise daima görünmez baskıyı hissedebilirler. Dolayısıyla gök kubbe daima karar vermeye hazır kişileri Ekim ayı boyunca destekleyecek.
İletişim Gezegeniyle kavuşum yapan Güneş, neyi ne zaman söylememiz üzerinde bu kadar durmuşken sıkılma hali gösterenlerin de sayısı artacak. Ancak hayatta düştüğümüz zamanlarında olduğu gerçeğini bilmek gerekiyor. Güneş'in iletişim gezegeni ile olan kavuşumu ise; ''Önemli olan ise nasıl düştüğümüz değil, kalkmaya çalışırken verdiğimiz çabadır'' dedirtecek.