Merkür Güneş'in kalbinden geçerken burçlarda neler oluyor? Günlük burç yorumları – 25 Ekim 2020 Pazar

Astrogündem: Güneş, Merkür'ün kalbinden geçecek. Bu geçiş sağlık alanındaki gelişmeleri işaret ediyor. Dünya genelinde aşı çalışmaları hakkında kamuoyuna net veriler aktarılabilir. 1 Kasım 1993 kuruluşlu ve Akrep burcu olan Avrupa Birliği tarım ilaçlama konusunda dünyayı ikiye bölebilir.

KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan konuları fazla düşünmeyin.Fikirlerin konusunda sabitleşmen ve sivrilmelerinle çevrendekilerin kalbini kırmana neden olabilir. Günü evinde ve yalnız değerlendirmek isteyebilirsin.





BOĞA: Bulunduğunuz ortamda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerin ansızın gündeme gelmesiyle, bazı kararları hızlıca alma gerekebilir. Aileni merkezine alıyorsun.

İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için bağlantılar kuracaksınız. Önyargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor. Yaşam alanında yapacak olduğun değişiklikle, kendini içinde bulunduğun yorgunluktan çekip çıkarmak isteyebilirsin.