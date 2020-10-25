Almanya'da yaşayan gurbetçi Meral Alma, yağlı boya tablolarıyla büyüledi. Renkleri adeta laboratuvar ortamında yeniden yorumlayan genç ressam, son başarısıyla dikkat çekti. 16 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde yaptığı Hayat Sirki isimli yağlı boya tablosu ile 'Almanya'nın en büyük tablosu' olarak tarihe geçti.
İki ton ağırlığındaki tablo, TIR'la taşındı ve vinçlerle yerine asılarak kültür merkezinde sergilendi. Çocukluğundan beri resme ilgili olduğunu söyleyen Alma, "Çalışmalarımda kendimi, zihinsel ve fiziksel olarak işin içine katarım. Tüm bedenimle tuvale dahil olurum" dedi.
Ressam Meral Alma, "Eserlerimin İstanbul'da sergilenmesi en büyük arzum ve hayalim" dedi.
İki ton ağırlığındaki tablo, TIR'la taşındı ve vinçlerle yerine asılarak kültür merkezinde sergilendi. Çocukluğundan beri resme ilgili olduğunu söyleyen Alma, "Çalışmalarımda kendimi, zihinsel ve fiziksel olarak işin içine katarım. Tüm bedenimle tuvale dahil olurum" dedi.
Ressam Meral Alma, "Eserlerimin İstanbul'da sergilenmesi en büyük arzum ve hayalim" dedi.