Kocaman vahşet! Karısını bıçaklayarak öldürdü

Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Son haber ise İstanbul Küçükçekmece'den geldi. 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Mehmet Üner, önceki gece 6 yıllık eşi Sıdıka'yla kavga etti. Karısını 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil koca, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde ise şunları söyledi: Bana sürekli kötü davranıyordu. Bu nedenle aramızda zaman zaman tartışmalar ve kavgalar yaşanıyordu. Bana yine kötü davranınca öfkelendim.
YUNUS EMRE KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK