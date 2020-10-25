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    • Yaşam
    • 25.10.2020 Gazete
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    Kocaman vahşet! Karısını bıçaklayarak öldürdü

    Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. ise 'den geldi. 4 katlı binanın giriş katında yaşayan , önceki gece 6 yıllık eşi Sıdıka'yla kavga etti. Karısını 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kocaman vahşet
    Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. ise 'den geldi. 4 katlı binanın giriş katında yaşayan , önceki gece 6 yıllık eşi Sıdıka'yla kavga etti. Karısını 18 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil koca, polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde ise şunları söyledi: Bana sürekli kötü davranıyordu. Bu nedenle aramızda zaman zaman tartışmalar ve kavgalar yaşanıyordu. Bana yine kötü davranınca öfkelendim.

    YUNUS EMRE KAVAK
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    Haberler Yaşam Kocaman vahşet! Karısını bıçaklayarak öldürdü