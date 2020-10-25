Cildimiz de narı seviyor

Rengi, çiçeği, suyu ve çekirdeğiyle bereket başta olmak üzere birçok pozitif duyguyu uyandıran narın cilde faydaları da tıpkı taneleri gibi saymakla bitmiyor. Nar suyu içebilir, nar yiyebilir, nar çekirdeği desteği alabilir veya nar içeren kozmetik ürünleri kullanabilirsiniz. Narın bu kadar sağlıklı olmasının nedeni, çok iyi bir antioksidan kaynağı olması. Nar, içerdiği B5 ve C vitaminleri, Omega 5 yağ asitleriyle cilde zarar veren serbest radikalleri nötralize ediyor, yeni cilt hücresi üretimini destekliyor ve cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyor. Ciltte taze bir görünüm yaratırken, kuru cilt, akne ve leke sorunlarının giderilmesine yardımcı oluyor.

İŞTE NAR İÇEREN ÜRÜNLER...

Oriflame Tender Care, Nar Özlü Koruyucu Balm, cildinizi ve dudaklarınızı nemlendirip yatıştırırken antioksidan özelliğiyle FIYATI: 9,99 TL de koruma sağlıyor.

The Body Shop Pomegranate&Red Berries Saç ve Vücut Misti, tazeleyici ve canlandırıcı etkisiyle kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor.

Frudia'nın güçlü anti-aging etkiye sahip Pomegranate serisinde yer alan Nutri-Moisturizing Tonik cilde esneklik kazandırmayı hedefliyor.

Avon Senses Happiness Nar ve Frezya Kokulu Duş Jeli ile teninizde ferahlık ve mutluluk hissedebilirsiniz.



Zade Vital'in Nar Çekirdeği Yağı, cildi yenileyici, canlandırıcı, kırışıklık karşıtı etkileriyle her cilt tipi için keyifli bir bakım sunuyor.

Sephora Collection Göz Çevresi Maskesi, fermente Hindistan cevizi suyundan yapılan biyo-selülozlu özelliğiyle cilt bakımına farkındalık getiriyor. Nar formülü, 28 gün sonra koyu halkaları yüzde 29 azaltmaya yardımcı oluyor.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN