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    • Yaşam
    • 25.10.2020 Gazete
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    için ağladı

    'ta dün bir evde çıktı. , itfaiye ekiplerini aradı. Dumanlar daireyi kaplayınca evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Genç kızın '' adındaki kedisi mahsur kaldı.

    Çiko için ağladı

    İstanbul Esenyurt'ta dün bir evde yangın çıktı. Mahalleli, itfaiye ekiplerini aradı. Dumanlar daireyi kaplayınca evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Genç kızın 'Çiko' adındaki kedisi mahsur kaldı. Dakikalarca gözyaşı döken genç kız, itfaiyenin hayvanı kurtarmasıyla rahat bir nefes aldı. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Alevler bir anda yükseldi. Çığlıkları duydum. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Aile dışarı çıktı ama kedi içeride kalmış. Arkadaşımız çok gözyaşı döktü ama hayvan kurtarıldı."
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