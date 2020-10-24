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    • 25.10.2020 01:32
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    'defeci çarpışma: 2 ölü, 9 yaralı

    'de iki in çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

    AA
    İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

    Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı , Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

    Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.

    da araçlardaki 11 kişi yaralandı.

    Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

    2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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