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    • 24.10.2020 23:38
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    Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? Kim Olmak İster sorusu!

    Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?

    Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez sorusu Kim Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?

    A: Sylvester

    B: Bugs Bunny

    C: Woody Woodpecker

    D: Mickey Mouse

    Doğru Cevap: A: Sylvester

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    Haberler Yaşam Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!