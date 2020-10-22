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    • Yaşam
    • 22.10.2020 10:44
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    • 22.10.2020 10:44
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    29 yıl sonra 'ye geldiler, leri pozitif çıktı

    'da yaşamını yitiren 63 yaşındaki Mehmet 'in cenazesiyle birlikte 29 yıl sonra memleketleri 'ye gelen 3 kişide teşhis edildi. 3 kişinin temaslı olduğu 30 kişiden 10'unun da koronavirüs i pozitif çıktı.

    DHA
    29 yıl sonra memleketlerine döndüler, koronaya yakalandılar

    'da yaşamını yitiren Mehmet , memleketi 'de toprağa verilmeyi vasiyet etti.

    29 YIL SONRAKİ GELİŞTE KORONAYA YAKALANDILAR
    Bunun üzerine Almanya'dan bir grup akrabası, Akdeniz'in cenazesini Mazgirt ilçesine getirip, toprağa verdi. Almanya'ya dönüş hazırlığı yapan grup, i yaptırdı. Grupta bulunan ve 29 yıl sonra memleketlerine geldikleri öğrenilen 3 kişi de koronavirüs tespit edildi.

    TEMASLI 10 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI
    Filyasyon ekipleri, temaslıları belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma sonunda da 3 kişinin temas ettiği 30 kişiden 10'unda koronavirüs saptandı. Testleri pozitif çıkan toplam 13 kişi, evlerinde karantinaya alınırken, test sonuçları negatif çıkan 20 kişi ise tedbir amaçlı izole edildi.

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