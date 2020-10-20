Lavabo açıcı kullanan kadın dehşeti yaşadı! Ünlü firmaya 1.5 milyon liralık tazminat

1.5 MİLYONLUK TAZMİNAT TALEBİ

Üretici firmadan 500 bin lira maddi, 1 milyon lira ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin lira tazminat talep eden Özlem Atay'ın avukatı Kübra Oktay'ın sunduğu dilekçede "Teminatsız olarak davalı şirketlerin mal varlığına, tazminat talebimizi karşılayacak miktarda ihtiyati haciz tedbirinin uygulanması ile kamu sağlığını ilgilendiren güvensiz ürünün verdiği zararın müzekkere ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesini istiyoruz. Hayalleri olan bir genç kızın bu denli yüzünde ağır zararların doğması, psikolojisi ve geleceği ile orantılı olarak sayın mahkemenizin takdiri ile manevi tazminat talebimizin kabulü zaruridir" denildi.