Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.10.2020 21:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2020 22:03
    ABONE OL

    açıkladı! nda yeni bir organ bulundu...

    yeni bir organ bulduklarını duyurdu. İnsan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanlarının, nda burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğu belirtildi.

    AA
    Kafatasında yeni bir organ bulundu

    Bilim insanları, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanmamış bir organ buldukları bildirildi.

    "BİR ÇİFT BÜYÜK TÜKÜRÜK BEZİ..."
    Radyoterapi ve Onkoloji dergisinde yayımlanan makalede, insan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanlarının, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğu belirtildi.

    Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, ''Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

    Valstar, radyasyon tedavisinde zarar gören tükürük bezleri için yeni bulunan tükürük bezinin bir ''yedek organ'' görevi görebileceğini kaydetti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Bilim insanları açıkladı! Kafatasında yeni bir organ bulundu...