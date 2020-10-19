



H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı. Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.









Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.