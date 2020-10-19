Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.10.2020 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.10.2020 11:15
    ABONE OL

    Son dakika: 'de hastanede akılalmaz : Fren yerine gaza bastı

    Son dakika haberine göre, 'de , özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı. H.H. adlı kadın sürücü dan yara almadan kurtulurken, kapıda hasar oluştu.

    DHA
    Şişli'de hastanede akılalmaz kaza

    Darülaceze Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H.adlı kadın, özel bir hastanenin acil girişinin yanında bulunan otoparktaki otomobile binerek hastaneden ayrılmak istedi.



    H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı. Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.



    Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Şişli'de hastanede akılalmaz kaza: Fren yerine gaza bastı