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    • Yaşam
    • 19.10.2020 12:14
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    • 19.10.2020 12:27
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    'de "tehlikeli ırk" olarak nitelendirilen leri besleyen 3 kişiye toplamda 38 bin 252 lira ceza kesildi

    'de yapılan denetimlerde "tehlikeli ırk" olarak nitelendirilen , , türü leri besleyen 3 kişiye toplamda 38 bin 252 lira para cezası kesildi. El konulan 4 köpek ise köpek bakımevine teslim edildi.

    DHA
    Tehlikeli ırk olan köpekleri besleyenlere rekor ceza

    Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna göre beslemesi yasak olan Pitbull, Dogo Argentina, Fila Brasileiro köpek türleri besleyen 3 kişi hakkında işlem yaptı.

    KÖPEKLER ELLERİNDEN ALINDI, 38 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
    Yapılan çalışmada 4 köpeğe el konulurken, köpek sahiplerine toplamda 38 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

    El konulan köpekler, Molu Geçici Köpek Bakımevine teslim edildi.
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    Haberler Yaşam Kayseri'de "tehlikeli ırk" olarak nitelendirilen köpekleri besleyen 3 kişiye toplamda 38 bin 252 lira ceza kesildi