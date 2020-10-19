Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna göre beslemesi yasak olan Pitbull, Dogo Argentina, Fila Brasileiro köpek türleri besleyen 3 kişi hakkında işlem yaptı.