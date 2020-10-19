Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna göre beslemesi yasak olan Pitbull, Dogo Argentina, Fila Brasileiro köpek türleri besleyen 3 kişi hakkında işlem yaptı.
KÖPEKLER ELLERİNDEN ALINDI, 38 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Yapılan çalışmada 4 köpeğe el konulurken, köpek sahiplerine toplamda 38 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.
El konulan köpekler, Molu Geçici Köpek Bakımevine teslim edildi.