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    • Yaşam
    • 18.10.2020 13:38
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    • 18.10.2020 13:38
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    Dün evlenen 22 yaşındaki genç bugün etti!

    Son dakika haberi... ’ın Uludere ilçesinde, dün akşam dünyaevine giren bir kişi, sabah kahvaltı yaptıktan sonra silahla  etti.

    İHA
    Dün evlenen genç bugün intihar etti!

    'ın Uludere ilçesinde, dün akşam dünyaevine giren bir kişi, sabah kahvaltı yaptıktan sonra silahla etti.

    Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Dağdibi köyünde ikamet eden 22 yaşındaki , dün akşam dünyaevine girdi. Bugün sabah saatlerinde kahvaltı yapan Sak, odasına çekilip silahla başına ateş etti.

    Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Sak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dün evlenen ve bugün intihar eden Sak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Dün evlenen 22 yaşındaki genç bugün intihar etti!