Sorunları 12’den vurun

Hepimiz ikili ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşayabiliyoruz. Peki çözmek için ne kadar çaba sarf ediyoruz. Sonuçta her ilişki büyük bir fedakarlık ve çaba sonucu kuruluyor ve her biri kurtarılmaya değer... İşte ilişkiyi kurtaracak 12 önemli tavsiye:

1. Hem kendinize hem de partnerinize zaman ayırın.

2. Sabırlı olun, iletişim kurun ve gerektiğinde taviz verin.

3. Ortaya çıkan her sorun hakkında mutlaka konuşun.

4. Dünyanın merkezi siz değilsiniz. Bencil olmayın.

5. Gülün, sevin, özen gösterin.

6. Özür dilemek bir erdemdir.

7. Saygı duyun. Saygı bekleyin.

8. Birbirinizin en iyi arkadaşı olun.

9. Güvenmeyi öğrenin ve farklılıklarınızı kabullenin.

10. Birbirinize verdiğiniz değeri ve sevgiyi gösterin.

11. Hastalıkta ve sağlıkta olduğu gibi akşam yemeğinde de birlikte olmak gerektiğini unutmayın.

12. Aranızda bir anlaşmazlık olsa bile mutlaka birbirinize "İyi geceler" dileyin. Kavga etseniz bile partnerinizden bir "İyi geceler" lafını esirgemeyin.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET