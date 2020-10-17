Guinness Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Guinness Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir?

A: Güney Amerika

B: Asya

C: Antartika

D: Afrika

Doğru Cevap: C: Antartika