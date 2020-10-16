Bursa'da oğulları Şenol Rençber'i (34) başına levye ile vurduktan sonra bıçaklayan ardından da iple boğup, cesedini yol kenarına bırakan baba Talat Rençber (59) ile anne Ayşe Rençber'in (54) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan anne Ayşe Rençber, "Oğlum uyuşturucu bağımlısıydı. Bir keresinde bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı" derken, baba Rençber, "Oğlumu öldürme kastım yoktu. Yaralı halde yol kenarına bıraktık. Başkasına zarar vermesin diye yaptım. Çok pişmanım" diye konuştu.
Ayşe ve Talat Rençber tutuklandı.
Ayşe ve Talat Rençber tutuklandı.