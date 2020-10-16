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    • Yaşam
    • 16.10.2020 Gazete
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    Yer: ... "Başkasına zarar vermesin diye yaptım"

    Yaşlı çift, birçok suç kaydı olan oğullarını boğdu. Baba konuştu: Başkasına zarar vermesin diye yaptım

    Baba dram!
    Bursa'da oğulları Şenol Rençber'i (34) başına levye ile vurduktan sonra bıçaklayan ardından da iple boğup, cesedini yol kenarına bırakan baba Talat Rençber (59) ile anne Ayşe Rençber'in (54) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan anne Ayşe Rençber, "Oğlum bağımlısıydı. Bir keresinde bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı" derken, baba Rençber, "Oğlumu öldürme kastım yoktu. Yaralı halde yol kenarına bıraktık. Başkasına zarar vermesin diye yaptım. Çok pişmanım" diye konuştu.



    Ayşe ve tutuklandı.
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    Haberler Yaşam Yer: Bursa... "Başkasına zarar vermesin diye yaptım"