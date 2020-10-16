





Bu yüzden vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Elektronik cihazlarda şişen batarya olursa bir an önce yetkili servislere başvursunlar. Çünkü bu bataryalar patladığında bomba etkisi oluşturuyor. Böyle bir duruma düşmemek için cep telefonu, tablet ve bilgisayar bakımlarının zamanında yapılmasını istiyoruz" dedi.