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    • Yaşam
    • 16.10.2020 10:38
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    • 16.10.2020 10:38
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    Şişen bataryası bomba gibi patladı! Panik dolu anlar da

    ’da şişen bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Bataryanın sı ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik sına anbean yansıdı.

    İHA

    Olay, Van'da cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi.



    Tamirci, tamir için telefonun arkasını açtığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı.




    Telefon tamirci canını zor kurtarırken, bataryadan yükselen alevler ise gömleğinin bir kısmını yaktı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.




    "PATLADIĞINDA BOMBA ETKİSİ OLUŞTURUYOR"
    İHA muhabirine konuşan cep telefonu tamir teknisyeni Orhan Aköz, bataryası şişen telefonun arka kapağını açtığı anda alev aldığını belirtti. Patlama ihtimalini bildiği ve titiz çalışmasına rağmen bataryanın patladığını ifade eden Aköz, "Patlayan batarya bize bir zarar vermedi. Ancak evde, iş yerinde bu şekilde şişen bataryalı telefon kullananlar daha büyük tehlikelere maruz kalabiliyor.




    Bu yüzden vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Elektronik cihazlarda şişen batarya olursa bir an önce yetkili servislere başvursunlar. Çünkü bu bataryalar patladığında bomba etkisi oluşturuyor. Böyle bir duruma düşmemek için cep telefonu, tablet ve bilgisayar bakımlarının zamanında yapılmasını istiyoruz" dedi.
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    Haberler Yaşam Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik dolu anlar kamerada