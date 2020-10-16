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    • 16.10.2020 21:26
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    Sarıkamış koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı

    Son dakika haberi... ’ın Sarıkamış ilçesine bağlı koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, " 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik” ifadelerine yer verildi.

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    Bir köy daha karantinaya alındı

    'ın Sarıkamış ilçesine bağlı koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı.

    Kars Valiliği'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik" ifadelerine yer verildi.

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