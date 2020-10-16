Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çolaklı Köyü koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı.

Kars Valiliği'nin resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Çolaklı Köyü, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 21.00 itibariyle karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Maske, mesafe, temizlik" ifadelerine yer verildi.