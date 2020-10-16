Günlük burç yorumları – 16 Ekim 2020 Cuma

Astrogündem: Güneş-Plüton karesi gençleri ve etnik farklılıkları gündeme getirecek. 1 Nisan 1976 kuruluşlu Uranüs'ü Akrep burcunda olan teknoloji firması Apple'ın yapacağı ürün tanıtımlarında çıkan sorunlar hisselerini etkileyebilir. 8 Mart 1817'de kurulan ve Satürn'ü Kova olan Wall Street tarihinde az görülmüş olaylara imza atacak.

KOÇ: Bu sıralar birçok aktivitenin içinde olacaksınız.

Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.





BOĞA: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız.