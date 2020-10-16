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    • 16.10.2020 08:41
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    Günlük burç yorumları – 16 Ekim 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 16 Ekim 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Güneş-Plüton karesi gençleri ve etnik farklılıkları gündeme getirecek. 1 Nisan 1976 kuruluşlu Uranüs'ü Akrep burcunda olan teknoloji firması Apple'ın yapacağı ürün tanıtımlarında çıkan sorunlar hisselerini etkileyebilir. 8 Mart 1817'de kurulan ve Satürn'ü Kova olan Wall Street tarihinde az görülmüş olaylara imza atacak.

    KOÇ: Bu sıralar birçok aktivitenin içinde olacaksınız.
    Hızlı düşünüp, acele karar vermeniz gerekebilir. Her anlamda güçlü ve güzel bir gün içindesiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.



    BOĞA: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız.



    İKİZLER: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz.
    Kendinizi ortaya koymanın zamanı.



    YENGEÇ: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde, yanlış ilişkilere girebilirsiniz.
    Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz.
    Arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız.



    ASLAN: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek.


    BAŞAK: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz.
    Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.



    TERAZİ: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kullanıyorsunuz.
    Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde olacak.



    AKREP: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor.



    YAY: Bugün sizi şaşırtan durumlar olacak. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız.
    İletişim konularında, isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı tüm gücünüzle uygulayabilirsiniz.



    OĞLAK: Atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



    KOVA: Duygusal hırslarınızla ilgili planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz konusunda yeni öneriler mevcut. Özgün fikirlerle ilerlemek istediğiniz için, iş hayatınızda sizden yüksek performans bekleniyor.



    BALIK: İş yaşamınızda fazla tedirginsiniz.
    Bugün, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutum izleyeceksiniz. Bugünlerde yaratıcı yönünüz ortaya çıkıyor.
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