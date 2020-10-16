9 BİN LİRA CEZA YEDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Drift anını kayıt altına alan görevli bekçiler, sürücüyü kaçmaya fırsat bulamadan yakaladı. Drift yapan sürücüye karantina sürecinde evinde olmamasından dolayı 3 bin 150 TL, drift yaptığından dolayı 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 9 bin 291 TL lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edilerek çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.