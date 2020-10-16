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    • Yaşam
    • 16.10.2020 12:46
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    • 16.10.2020 12:47
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    Alev topuna dönen aracın içinden çıkarılan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

    'nın ilçesinde otomobilin bir anda yanmaya başlaması sonucu 60 yaşındaki sürücü Mehmet Şen, alev topuna topuna dönen aracın içinde mahsur kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Şen'in vücudunda ise yanıklar oluştu. Mehmet Şen, yol kenarına oturarak bir süre yanan aracını çaresizce izledi.

    DHA
    En acı bakış

    Olay, Konya Ilgın ilçe merkezi istasyon kavşağında meydana geldi. 42 JA 720 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü Mehmet Şen'in alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı.

    YOL KENARINA OTURARAK OTOMOBİLİNİ İZLEDİ
    Çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü Mehmet Şen'in vücudunda yanıklar oluştu. Sürücü Şen, yol kenarına oturarak yanan otomobilini izledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Şen'i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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