Alev topuna dönen aracın içinden çıkarılan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı

Olay, Konya Ilgın ilçe merkezi istasyon kavşağında meydana geldi. 42 JA 720 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü Mehmet Şen'in alevler içerisinde kaldığını gören, çevredeki bir akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Gölcük, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek otomobilden sürücüyü çıkarmaya çalıştı.