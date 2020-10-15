Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    'Köşk'e benim olsa

    , merkezli seyahat dergisi Time Out'un hazırladığı 'dünyanın en havalı semtleri' listesine girdi. Tarihi semtte 5 katlı köşk dikkat çekti.

    'Köşk'e benim olsa
    İstanbul, merkezli seyahat dergisi Time Out'un hazırladığı 'dünyanın en havalı semtleri' listesine girdi. Tarihi semtte 5 katlı köşk dikkat çekti.




    Osmanlı döneminde haremlik olarak kullanılan köşkün 4 odası, 2 salonu, 5 banyosu, 3 mutfağı bulunuyor.



    Toplam brüt kapalı alanı 525 metrekare. Ayrıca 100 metrekare de bahçesi var. Fiyatı ise 34 milyon lira...


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam 'Köşk'e benim olsa