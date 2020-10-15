'Köşk'e benim olsa

İstanbul, Arnavutköy İngiliz merkezli seyahat dergisi Time Out'un hazırladığı 'dünyanın en havalı semtleri' listesine girdi. Tarihi semtte 5 katlı köşk dikkat çekti.
Osmanlı döneminde haremlik olarak kullanılan köşkün 4 odası, 2 salonu, 5 banyosu, 3 mutfağı bulunuyor.
Toplam brüt kapalı alanı 525 metrekare. Ayrıca 100 metrekare de bahçesi var. Fiyatı ise 34 milyon lira...
Osmanlı döneminde haremlik olarak kullanılan köşkün 4 odası, 2 salonu, 5 banyosu, 3 mutfağı bulunuyor.
Toplam brüt kapalı alanı 525 metrekare. Ayrıca 100 metrekare de bahçesi var. Fiyatı ise 34 milyon lira...