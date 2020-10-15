10 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde, 5 Ekim'de doğum gününü kutlayan ve bir ay önce baba olduğu öğrenilen fabrika işçisi Erdi Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.