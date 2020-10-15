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    • 15.10.2020 08:44
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    Araç kontrolden çıktı, sürücü araçtan fırladı! 'da korkunç kaza

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç 360 derece spin atarken, sürücü araç içinden fırladı. Kontrolden çıkan araç daha sonra direğe çarparak hurdaya döndü. Sürücü ise ağır yaralandı.

    İHA
    Korkunç kaza! Kontrolden çıkan araçtan fırladı

    Bursa'da kontrolden çıkan araç 360 derece spin attı. Araç içinden fırlayan sürücünün otomobili ilk önce kaldırıma çarptı daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Araç kullanılmaz hala gelirken, sürücü ağır yaralandı.

    Kaza, Bursa-Ankara otoyolu üzeri botanik park kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 BH 337 plakalı araç sürücüsü Turgay A,(42) Botanik kavşağından Ankara istikametine dönerken kontrolünü kaybetti.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 360 derece spin atarak, otomobil içinden fırladı. Otomobil ise ilk önce kaldırıma çıktı daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise otomobili elektrik direğinden çıkardı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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