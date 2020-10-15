133 koyun çalan 4 hırsız yakalandı

Olay, 14 Ekim'de ilçeye bağlı Kazancık ve Yahyabey mahallelerinde meydana geldi. 133 koyunu çalınan 2 besici durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık olayını K.Ö., U.U., Z.G. ve M.G'nin yaptığını belirledi. Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri, hırsızlığı yaptıkları kamyonla yakaladı.