1 milyon 679 bin lira tazminata hak kazanan gazi, tutarı çok bulup hakkından feragat etti

"HER ŞEY PARA DEMEK DEĞİL"

Çevresinden gelen 'sen devletten zengin misin?' gibi tepkilere aldırış etmeden bu kararı aldığını anlatan Erduran, "Her şey para demek değil. İnsanın bir duruşu olması lazım. Her şey para için değil, dua için olması lazım. Biz bu düşünceyle vazgeçtik paradan. Önce hatta 'bu rakam doğru mu?' diye avukata sordum. Bir yanlışlık olabilir düşüncesiyle. 'Yok' dedi, rakamı teyit ettik. O zaman dedim ki bu çok para, hele ki bu zor günlerde, bu parayı almak beni vicdanen çok rahatsız ederdi. Pişmanlığım olmadığı gibi her geçen gün 'iyi ki de feragat etmişim' diye daha çok seviniyorum. Bu iş benim için daha değerli bir manevi boyuta ulaştı. Allah da bize nasip eyledi, şükürler olsun. 'Alıp fakir fukara dağıtsaydın' diyenlerde oldu. Bu da bir vebal. Dolayısıyla bu para kasadan çıkmadan devletimiz uygun görüp, gereğini yapar düşüncesiyle parayı almadık" diye konuştu.