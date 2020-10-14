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    • 14.10.2020 13:08
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    • 14.10.2020 13:13
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    Son dakika: 'da sonrası : 1 ölü, 5 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'da, trafik sının ardından çıkan da Oğuzhan İzmirlioğlu (22) yaşamını yitirdi, 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

    DHA
    Kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

    Olay, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, Eski Lara Yolu'nda meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. nın ardından çıkan kavgada darbedildiği belirtilen A.A., yanındaki bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak Bekmez, Ozan Akın, Utku Özoğlu ve Mehmet Yiğit Karayiğit'i yaraladı. Olayda A.A.'nın ağabeyi Nazım A. da yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



    Yaralılardan İzmirlioğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olay sonrası soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Antalya'da kaza sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı