Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.10.2020 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.10.2020 18:38
    ABONE OL

    Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! 'da yağmur sonrası trafik kilitlendi

    Son dakika haberi... 'da yağmur sonrası yine alışılmış görüntüler ortaya çıktı. Aniden başlayan etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 83'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

    İHA
    Yağmur sonrası trafik kilitlendi

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    İstanbul'da yağmur sonrası yine alışılmış görüntüler ortaya çıktı.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI
    Trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 83'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

    İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

    Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yağmur sonrası trafik kilitlendi