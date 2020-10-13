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İstanbul'da yağmur sonrası yine alışılmış görüntüler ortaya çıktı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'E ULAŞTI
Trafik yoğunluğu saat 18.20 itibariyle yüzde 83'e ulaştı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.20 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
Kadıköy Göztepe D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman ilerleyemedi.