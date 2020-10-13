





"ŞİKAYETÇİYİM"

Olay anını tercüman aracılığıyla anlatan Daria Khristinets, "Arkadaşımla kafede otururken o gelen kişi köpeğimin havlaması nedeniyle bana ters ters cümleler kullandı. Bende benimle böyle konuşma diyerek uyardım. Ardından tartışma devam etti ve adam eliyle saçımı tutup beni yere doğru itti. Çok fazla tartışma oldu. Kafede oturan başka bir kişi bana yardımcı oldu. Ardından kavga ettiğim adam arabasına gidip bıçak aldı. Beni kurtarmaya çalışan adamla kavga etmeye başlayıp o kişiyi bıçakladı. Daha sonra da adam arabasına binip kaçtı. Poliste bütün bilgiler var. Yapanın kim olduğu poliste belli. Şikayetçiyim sonuna kadar" diye konuştu.

