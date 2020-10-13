Polise kafa atmıştı! Taciz ve gasp şüphelisinden şok savunma

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. ATM'den para çeken N.A. adlı kadının yanına gelen U.I., iddiaya göre, önce taciz etti ardından 2 bin lirasını gasp etmeye çalıştı. Parayı vermemek için direnen N.A.'nın bağrışlarını, bölgede devriye gezen polis ekipleri duydu. Ekipler, hemen U.I.'ya müdahale etti. Bu sırada U.I., polis memuruna kafa atarak, kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle U.I., ters kelepçe uygulanarak, gözaltına alındı. Saldırganın yaraladığı polis memuru, sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.I. ise emniyete götürüldü.

U.I.'nın polis memuruna kafa attığı ve gözaltına alındığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; polis memurunun, U.I.'nın yanına yaklaştığı, bu sırada saldırganın polise kafa attığı anlar yer alıyor.