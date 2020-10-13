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    • Yaşam
    • 13.10.2020 16:46
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    • 13.10.2020 16:47
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    Omzundaki tüfeğin tetiği lara takılan genç, başından vurularak hayatını kaybetti

    'da 25 yaşındaki Mustafa Küçükçadırcı'nın omzundaki tüfeğin tetiğinin lara takılıp ateş alması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

    DHA
    Talihsiz ölüm

    Olay, Alaçam ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Bahşioymağı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre kendilerine ait hayvanları otlatmaya giden Mustafa Küçükçadırcı, dün gece eve dönmedi.

    BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
    Ailenin ihbarı üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Küçükçadırcı'yı başından vurularak hayatını kaybetmiş halde buldu.

    Omuzundaki tüfeğin, tetiğinin çalılıklara takılması sonucu ateş aldığı değerlendirilen Küçükçadırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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