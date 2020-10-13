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    • Yaşam
    • 13.10.2020 11:27
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    • 13.10.2020 11:47
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    Genç kızı yolun ortasında tekme tokat dövdü! 'Sevgilime yazdın' kavgası

    Şoke eden olay 'da yaşandı. Yol ortasında karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Kızların kentin ortasındaki kavgası, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kavganın sebebinin ise kızlardan birinin sevgilisine mesajlar gönderildiği iddiası oldu.

    İHA

    Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün cadde üzerinde gece saatlerinde H.E. ve E.C. karşı karşıya geldi. H.E., sevgilisine yazdığı için E.C. ile tartışmaya başladı.

    Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti.

    Saç saça, baş başa giren kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti.

    Sokaktan geçen vatandaşlar ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

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