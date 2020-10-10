Zarif ve romantik

Bu kışın öne çıkan trendlerinden ilham alarak kendi tarzınızı oluşturun ve gardırobunuzu kışa hazırlayın. Elbise giymeyi seviyorsanız, ister minik ister iri çiçek desenleriyle süslü, şifon bir elbiseyle romantik ve şık görünebilirsiniz. Üzerine alacağınız deri bir ceket ve bootie ile bu şıklığı tamamlayabilirsiniz. Karpuz kollu parçalar, son dönemin en dikkat çeken detaylarından; elbise, bluz veya hırka versiyonlarıyla sevimli bir görünüm elde edebilirsiniz. Podyumların gözdesi payetli parçalar ise sosyal mesafe gözetilerek gerçekleşen parti ve davetlerin gözdesi… Her zaman bir klasik olan danteller ve havalı bir etki için fırfırlı parçaları da stilinize ekleyebilirsiniz.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ / AYSUN ORHAN