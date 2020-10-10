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    • Yaşam
    • 10.10.2020 16:44
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    • 10.10.2020 16:44
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    'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu kategoride aranan olduğu tespit edildi

    'ta Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında 23-24 Eylül tarihlerinde etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin 1 milyon lira ödüllü turuncu kategoride aranan ve 2015-2016 yıllarında 'deki hendek olaylarında birçok eylemi koordine eden olduğu tespit edildi.

    1 milyon lira ödülle aranan terörist öldürüldü
    Yurt içindeki terör örgütü mensuplarının kökünü kazımak için başlatılan operasyonlarda üst üste başarılı sonuçlar alınıyor. Son olarak 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride aranan bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

    ŞIRNAK'TA 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
    İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23/24 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti.
    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ 1 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANAN NURGÜL DURAN
    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Saha/Kadın Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan *Yıldız* kod adlı *Nurgül Duran* olduğu tespit edilmiştir.
    SİLOPİ'DE HENDEK OLAYLARINDA ETKİN ROL OYNADI
    Nurgül Duran isimli teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlenmiştir."

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    Haberler Yaşam Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu kategoride aranan Nurgül Duran olduğu tespit edildi