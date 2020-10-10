İngiltere'de bir vahşi yaşam merkezinde Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie isimli beş papağan birlikte hangisini yaptığı için birbirlerinden ayrılıp parkın farklı yerlerine taşınmışlardır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İngiltere'de bir vahşi yaşam merkezinde Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie isimli beş papağan birlikte hangisini yaptığı için birbirlerinden ayrılıp parkın farklı yerlerine taşınmışlardır?

A: Ziyaretçilere küfretmek

B: Sürekli aynı şarkıyı söyletmek

C: Ziyaretçilere taş atmak

D: Yüksek desibelde ıslık çalmak

Doğru Cevap: A: Ziyaretçilere küfretmek