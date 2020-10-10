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    • 10.10.2020 23:27
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    • 10.10.2020 23:54
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    'de merkezinde beş papağan aynı şeyi yaptığı için farklı yere taşınmıştır?

    'de bir merkezinde Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie isimli beş papağan birlikte hangisini yaptığı için birbirlerinden ayrılıp parkın farklı yerlerine taşınmışlardır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    'de bir merkezinde Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie isimli beş papağan birlikte hangisini yaptığı için birbirlerinden ayrılıp parkın farklı yerlerine taşınmışlardır sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: İngiltere'de bir vahşi yaşam merkezinde Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie isimli beş papağan birlikte hangisini yaptığı için birbirlerinden ayrılıp parkın farklı yerlerine taşınmışlardır?

    A: Ziyaretçilere küfretmek

    B: Sürekli aynı şarkıyı söyletmek

    C: Ziyaretçilere taş atmak

    D: Yüksek desibelde ıslık çalmak

    Doğru Cevap: A: Ziyaretçilere küfretmek

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