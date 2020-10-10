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    • Yaşam
    • 10.10.2020 10:54
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    • 10.10.2020 10:59
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    'da gece en düşük sıcaklık eksi 3 dereceyle 'ta kaydedildi

    Yurdun batı ve güney kısımları hala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisindeyken gece 'dan en düşük sıcaklık eksi 3 dereceyle 'ta kaydedildi.

    AA
    Bir ilimiz bu gece -3'ü gördü

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    EN DÜŞÜK SICAKLIK KARS'TA GÖRÜLDÜ
    Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 5, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

    Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzurum'da 21, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.

    CAMLAR KIRAĞIYLA KAPLANDI
    Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araçların camları kırağıyla kaplandı. Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçlarının camlarındaki kırağıyı kazıyarak temizledi. Sarıkamış ilçesinde de kırağıyla kaplanan bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.

    İlçe sakinlerinden Türkü Demirci, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Sarıkamış'ta kış kendini hissettirmeye başladı. Sabah kalktığımda camlarda, evlerin çatılarında, yapraklarda, birçok şeyde kırağı gördüm." dedi.
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    Haberler Yaşam Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 3 dereceyle Kars'ta kaydedildi