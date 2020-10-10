EN DÜŞÜK SICAKLIK KARS'TA GÖRÜLDÜ

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Tunceli'de 9, Iğdır'da 5, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzurum'da 21, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.