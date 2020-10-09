Usta ile çırak kavgası kamerada: Film izler gibi izlediler

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir fırında meydana geldi. İddiaya göre işe 2 gün önce giren çırak ile ustası arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İsimleri öğrenilemeyen usta ile çırağın tartışması büyüyerek fırının dışına taştı. Diğer çalışanların araya girmesiyle usta ile çırak ayrıldı ancak çok geçmeden tekrar tartışmaya başladı.