KAZANAN TALİHLİLER NEREYE VE NE ZAMAN BAŞVURMALI?

Asil talihliler, 25.10.2020; yedek talihliler ise, 09.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün ambalajı ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr 'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanırlar.