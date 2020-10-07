



POLİS KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Polis ekipleri yangın çıkan oto yıkamacının etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve polis ekipleri yaptıkları incelemede iş yerini kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yangın tamamen söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören vatandaşlardan Doğan Özyüksel; "Ben yukarıdan geliyordum, baktım burada küçük bir alev vardı. Ondan sonra arabayla şuradan geçtim, tekrar buraya geldim baktım alev büyümüş" şeklinde konuştu.



Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

