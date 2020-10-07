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    • Yaşam
    • 07.10.2020 13:22
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    • 07.10.2020 13:22
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    Hepsini ten toplayarak ayda 20 bin lira kazanıyor!

    31 yaşındaki genç kadın, para kazanmak için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. adlı kadın, özellikle zenginlerin yaşadığı alanda bulunan konteynerlerinden topladığı makyaj malzemeleri ve az kullanılmış elbiseleri satarak ayda 20 bin lira kazanıyor.

    Çöpten toplayarak ayda 20 bin lira kazanıyor!

    ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki isimli kadın, özellikle zenginlerin yaşadığı alanda bulunan konteynirlerinden topladığı makyaj malzemeleri ve az kullanılmış elbiseleri satarak ayda 2000 sterlin kazanıyor.

    Tiffany Butler, isimli kadın, para kazanmanın ilginç bir yolunu buldu. Tiffany, normalde ev kadını olduğunu bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak böyle bir işe koyulduğunu ve günde saat üç saat çalışarak tüm ihtiyaçlarını kazanacak kadar para kazandığını söyledi.

    Evinin garajının şuan kullanılmadan çöpe atlan eşyalar ile dolu olduğunu söyleyen Tiffany, konteynırları karıştırırken sadece kullanabileceği ve satabileceği ürünleri aldığını söyledi. Tiffany, topladığı ürünleri internet üzerinden satıyor ve ayda 2000 sterlin gelir elde ediyor.

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    Haberler Yaşam Hepsini çöpten toplayarak ayda 20 bin lira kazanıyor!