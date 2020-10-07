2020-2021 Eğitim-ÖğretimYılı'nda hem yüz yüze hem çevrimiçioryantasyon eğitimi düzenledi."İNT100 Üniversite Hayatına Giriş"dersinde bin 500'e yakın öğrenciüniversite hayatına adım atarken, ilkdersiverdi.Kalın, öğrenci ve akademisyenlerehayırlı olmasını temenni etti.