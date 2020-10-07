Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hem yüz yüze hem çevrimiçi oryantasyon eğitimi düzenledi.
"İNT100 Üniversite Hayatına Giriş" dersinde bin 500'e yakın öğrenci üniversite hayatına adım atarken, ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın verdi.
Kalın, öğrenci ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti.
"İNT100 Üniversite Hayatına Giriş" dersinde bin 500'e yakın öğrenci üniversite hayatına adım atarken, ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın verdi.
Kalın, öğrenci ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti.