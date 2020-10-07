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    • Yaşam
    • 07.10.2020 Gazete
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    'nde (HKÜ) ilk ders

    HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı , öğrencilere “Gençler, emin adımlarla ilerleyin, kendinize ve ülkenize değerler katın” diye seslendi.

    HKÜ’de ilk ders
    (HKÜ), 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı'nda hem yüz yüze hem çevrimiçi oryantasyon eğitimi düzenledi.

    "İNT100 Üniversite Hayatına Giriş" dersinde bin 500'e yakın öğrenci üniversite hayatına adım atarken, ilk dersi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın verdi.



    Kalın, öğrenci ve akademisyenlere hayırlı olmasını temenni etti.
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    Haberler Yaşam Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) ilk ders