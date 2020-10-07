

"KEDİMİ GASBETTİLER"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Karakaş, kedisinin kaçtığına inanmadığını söyleyerek, "Alenen gasbettiler benim kedimi. Aileden bilgi almak için evlerine gittim; ama kimse kapıya bakmadı. O sırada ailenin yakınlarından biri, 'Buralarda gezmesen iyi olur, burada kedi falan yok, git buradan' diye beni tahrik etti. Sonrasında 50 kadar broşür bastırdım, onları trafolara, direklere, bina girişlerine asıyordum. Bu sırada yanıma da 2 arkadaşım geldi, birlikte kediyi aradık; ama bulamadık. Ben broşürleri asarken, arkadaşım arabasını almak için ailenin oturduğu binanın önüne gitti, burada ailenin yakınları arkadaşımın önünü kesmişler. Biraz argo konuşmuşlar, tehdit etmişler ve beni çağırmasını söylemişler. Gittiğimde enteresan bir görüntüyle karşılaştım, arkadaşımın kafasına silah dayamışlardı, hırpalıyorlardı, ben de şoke oldum" dedi.